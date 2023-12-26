Мероприятие состоится во второй половине марта следующего года
В Иркутской области начат приём заявок на второй всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина. Уже прислали заявки театры из 14 городов. В их числе: Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Кемерово, Хабаровск. Заявки принимают до 15 января. Экспертный совет отберёт 8 спектаклей.
Афишу фестиваля объявят 20 января. Фестиваль пройдёт в Иркутске с 15 по 22 марта.
- Фестиваль познакомит зрителей с произведениями великих русских писателей, соратниками Валентина Распутина: Беловым, Астафьевым, Абрамовым, Шукшиным и другими. В 2024 году мы предоставили участникам возможность: на весь срок фестиваля пригласить от каждого театра по три человека. Они будут смотреть все фестивальные спектакли, а на торжественном закрытии награждать театры, работы которых им понравились, – рассказал директор Иркутского академического драмтеатра им. Охлопкова Анатолий Стрельцов.
Как сообщили в пресс-службе министерства культуры Иркутской области, в рамках фестиваля состоятся «Распутинские чтения». Зрителей познакомят с творчеством Валентина Распутина и авторов, близких ему по духу –Астафьева, Шукшина, Белова.
Возрастное ограничение: 18+.
Иркутск примет всероссийский театральный фестиваль имени Распутина
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