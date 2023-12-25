Тариф изменится в самом начале 2024 года
Жителей пригорода Улан-Удэ ждёт повышение тарифов на проезд.
С 1 января 2024 года стоимость проезда по маршруту №161 «Улан-Удэ – Нижняя Иволга» составит 60 рублей вместо нынешних 50. Проезд по маршруту «Улан-Удэ – Нурселение» станет дороже на 7 рублей – до 55 рублей.
Соответствующее письмо руководитель компании-перевозчика направил главе сельского поселения «Нижнеиволгинское».
На странице паблика «Иволгинский район» местные жители негодуют по поводу этого известия: «Всё прибавляется, дорожает, а зарплату не прибавляют», «Сказали, вроде не будет подорожание проезда», «Ещё бы отапливались эти микрики!», «Дороже, чем проезд в Москве».
Министерство транспорта Бурятии прокомментировало, что перевозки по этим маршрутам осуществляются по нерегулируемому тарифу.
- Перевозчик вправе самостоятельно устанавливать тариф на перевозку, но не более одного раза в год, проинформировав заказчика перевозок и население за 10 дней до изменения тарифа, - пояснили в минтрансе.
Жителям, которые считают изменение тарифа является необоснованным, посоветовали обратиться в антимонопольную службу через интернет-приёмную.
Проезд из пригорода в Улан-Удэ подорожает сразу на 10 рублей
Общество, Фото:
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