Проезд из пригорода в Улан-Удэ подорожает сразу на 10 рублей

Тариф изменится в самом начале 2024 года



Жителей пригорода Улан-Удэ ждёт повышение тарифов на проезд.



С 1 января 2024 года стоимость проезда по маршруту №161 «Улан-Удэ – Нижняя Иволга» составит 60 рублей вместо нынешних 50. Проезд по маршруту «Улан-Удэ – Нурселение» станет дороже на 7 рублей – до 55 рублей.



Соответствующее письмо руководитель компании-перевозчика направил главе сельского поселения «Нижнеиволгинское».



На странице паблика «Иволгинский район» местные жители негодуют по поводу этого известия: «Всё прибавляется, дорожает, а зарплату не прибавляют», «Сказали, вроде не будет подорожание проезда», «Ещё бы отапливались эти микрики!», «Дороже, чем проезд в Москве».



Министерство транспорта Бурятии прокомментировало, что перевозки по этим маршрутам осуществляются по нерегулируемому тарифу.



- Перевозчик вправе самостоятельно устанавливать тариф на перевозку, но не более одного раза в год, проинформировав заказчика перевозок и население за 10 дней до изменения тарифа, - пояснили в минтрансе.



Жителям, которые считают изменение тарифа является необоснованным, посоветовали обратиться в антимонопольную службу через интернет-приёмную.

