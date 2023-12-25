Казачьему ансамблю из Улан-Удэ присвоено звание «Заслуженного»

Приказ об этом подписан министерством культуры РФ



Народному Забайкальскому казачьему ансамблю «Станица» из Бурятии присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Решение о присвоении подписано приказом министерства культуры Российской Федерации №3440 от 21 декабря 2023 года.



- Ансамбль казачьей песни «Станица» создан в декабре 2000 года по инициативе супругов Григорьевых Георгия Васильевича и Людмилы Николаевны на базе культурно-досугового центра «Рассвет» города Улан-Удэ. В 2005 году за высокий художественный уровень в творческой, исполнительской деятельности казачьему ансамблю «Станица» присваивается звание «Народный художественный коллектив», - сообщает республиканский центр народного творчества. - На сегодняшний день в коллективе занимается 27 человек. Средний возраст участников 38 лет. Участниками ансамбля являются рабочие, служащие, студенты ссузов и вузов города Улан-Удэ.



Кроме того, этим же приказом народной фольклорной группе «Берегиня» из Красного Чикоя Забайкальского края также присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества».



