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В Улан-Удэ с лета ощутимо подорожает вся коммуналка

В Улан-Удэ с лета ощутимо подорожает вся коммуналка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Плата за отопление увеличится сразу на 192 рубля
 
На официальном сайте Республиканской службы по тарифам следом за новыми тарифами на холодное водоснабжение, канализацию и вывоз мусора опубликовали и остальные – на горячую воду, отопление и электроэнергию. Они начнут действовать в Улан-Удэ с 1 июля 2024-го.

Так, за гигакалорию тепла с жителей бурятской столицы будут брать 2 тысячи 600 рублей 96 копеек вместо 2 тысяч 408 рублей 30 копеек как сейчас (+192 рубля 66 копеек), за кубометр горячей воды в открытой системе водоснабжения – 180 рублей 25 копеек вместо 166 рублей 6 копеек (+14 рублей 19 копеек), а в закрытой, которая смонтирована в основном в новостройках – 163 рубля 44 копейки (+13 рублей 69 копеек, пока что – 149 рублей 75 копеек). Электроэнергия обойдётся в 3 рубля 77 копеек за киловатт-час (пока что – 3 рубля 46 копеек).

Как сообщал «Байкал-Daily», председатель правительства РФ Михаил Мишустин ещё 10 ноября подписал распоряжение о повышении цен на услуги ЖКХ в российских регионах. Документ есть на официальном портале правовой информации. Речь идёт о совокупном платеже, то есть об общей сумме в квитанции. В Бурятии в квартплату входят холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление и вывоз мусора.

В нашей республике тарифы на ЖКУ во второй половине 2024-го увеличатся в среднем на 9,3%, в соседнем Забайкалье – на 15%, в Иркутской области – на 10,2%. При это в районах РБ допускается отклонение ещё на 2,8%

Максимальное повышение при этом ждёт Забкрай, а также Северную Осетию – Аланию (на 13,7%), Ингушетию (12,4%), Калмыкию (12,2%), Москву, Челябинскую и Белгородскую области (по 11%). Минимальным оно будет в Хакасии (4%), Магаданской области и на Чукотке (4,9%), Сахалине (6,2%), в Еврейской автономной области (6.3%) и Чечне (6,8%).

В прошлом году тарифы в Бурятии и в целом по стране решили внепланово увеличить с 1 декабря. Предельный рост во всех субъектах при этом сделали одинаковым – 9%. Индексацию пообещали не делать полтора года – вплоть до июля 2024-го.
тарифы коммунальные услуги ЖКХ

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