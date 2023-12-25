В Бурятии утвердят региональный план Года семьи

Запланировано проведение мероприятий, направленных на популяризацию семейных отношений



В России 2024 год объявлен Годом семьи. В Бурятии распоряжением правительства республики будет утверждён региональный план мероприятий с участием всех заинтересованных ведомств.



Отметим, что в республике действует комплексная региональная программа по повышению рождаемости на 2023-2025 гг., включающая меры по линии здравоохранения, социальной защиты, занятости, образования, поддержки молодых семей, так и новые мероприятия, которые сегодня уже находятся на стадии реализации.



- Так, с 1 января 2024 года будет введена новая социальная выплата многодетным семьям – компенсация части стоимости обучения детей в учреждениях среднего профессионального образования Республики Бурятия, - заявила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Запланировано проведение общественно-значимых мероприятий, направленных на популяризацию семейных отношений, повышение престижа материнства и отцовства: региональный этап всероссийского конкурса «Семья года», торжественные мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности, Дню матери, Дню отца. По всей республики в рамках мероприятий пройдут концерты, фестивали, конкурсы. Перечень мероприятий программы в 2024 году будет пересматриваться с учётом предложений, поступивших в ходе стратегической сессии «Нас много – мы страна!», состоявшейся 29 ноября 2023 года.



По словам министра, продолжится работа по профилактике социального сиротства, сопровождению и реабилитации неблагополучных семей, выявлению семейного неблагополучия на ранней стадии с целью сохранения ребёнка в кровной семье, реабилитационно-коррекционной работе с родителями, лишёнными родительских прав, ограниченными в родительских правах, с целью восстановления воспитательного потенциала семьи, мотивации родителей на изменение образа жизни.



С нового года дети-сироты старше 23 лет смогут получить сертификаты на покупку жилья в любом регионе. Всего в 2024 году на обеспечение жильём детей-сирот предусмотрено 465 млн рублей из средств федерального и республиканского бюджетов.



- С 1 января 2024 года будет реализована возможность подачи заявления о заключении социального контракта на портале Госуслуг. В соответствии с федеральным законодательством изменится порядок определения состава семьи и признания гражданина нуждающимся в получении социальной помощи. В 2024 году на данные цели предусмотрено финансирование в объёме 378 млн руб., поддержку получат 1760 человек, - уточнила Татьяна Быкова.



Продолжится работа по социальной поддержке участников СВО и членов их семей. Особое внимание будет уделено жизненной ситуации «Возвращение», которая включает в себя бесшовную маршрутизацию по всем жизненным вопросам, реабилитации, социализации и психологической помощи вернувшимся участникам СВО.



