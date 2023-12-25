25 декабря

24 декабря

Популярное

В Бурятии районный прокурор проверил дом-интернат для престарелых

В Бурятии районный прокурор проверил дом-интернат для престарелых
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Он провёл личный приём

Прокурор Джидинского района Стас Очиров посетил Джидинский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Он ознакомился с условиями проживания в интернате, посетил пищевой блок, медицинский кабинет, комнату отдыха, библиотеку.

- На личном приёме к прокурору поступили обращения, касающиеся имущественных и жилищных прав, размера пенсии. По заявлениям организованы проверки, в ходе которых будет дана правовая оценка изложенных обстоятельств. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает прокуратура Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», Стас Очиров был назначен прокурором Джидинского района в октябре 2023 года
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии возле аршана отгрохали лестницу за 5 с лишним миллионов
В Бурятии возле аршана отгрохали лестницу за 5 с лишним миллионов
Общество, 25.12.2023
На ней есть смотровые площадки, скамейки и освещение
В столице Бурятии объявили войну снегу
В столице Бурятии объявили войну снегу
Общество, 25.12.2023
В городе все выходные разгребали последствия осадков
В Улан-Удэ колония строгого режима провела день открытых дверей
В Улан-Удэ колония строгого режима провела день открытых дверей
Общество, 25.12.2023
Колонию посетили родственники осуждённых
В аэропорту Улан-Удэ чествовали 700-тысячного пассажира
В аэропорту Улан-Удэ чествовали 700-тысячного пассажира
Общество, 25.12.2023
Им стала счастливица, прилетевшая в республику рейсом Smartavia
В Улан-Удэ сотрудники колонии собрали подарки детям
В Улан-Удэ сотрудники колонии собрали подарки детям
Общество, 25.12.2023
Подарки передали воспитанникам детского дома «Журавушка»
В райцентре в Бурятии собаки оккупируют чужие дворы
В райцентре в Бурятии собаки оккупируют чужие дворы
Общество, 25.12.2023
Местные жители уже боятся выходить из дома
Экстремал из Бурятии покорил высочайшую вершину Австралии
Экстремал из Бурятии покорил высочайшую вершину Австралии
Общество, 25.12.2023
Андрей Муравьёв взошёл на гору Косцюшко
Голубые норки из Иркутской зоогалереи впервые увидели снег
Голубые норки из Иркутской зоогалереи впервые увидели снег
Общество, 25.12.2023
Сотрудники зоогалереи сняли забавное видео
Жильцы дома в Улан-Удэ сделали подарок дворнику на день рождения
Жильцы дома в Улан-Удэ сделали подарок дворнику на день рождения
Общество, 25.12.2023
Они отблагодарили за многолетний добросовестный труд
Врачи из Бурятии и хирург с мировым именем спасли новорождённого с несколькими аномалиями
Врачи из Бурятии и хирург с мировым именем спасли новорождённого с несколькими аномалиями
Общество, 25.12.2023
Юрий Козлов специально приехал в республику ради экстренной операции
В Бурятии сегодня будет тепло
В Бурятии сегодня будет тепло
Общество, 25.12.2023
В Улан-Удэ днём всего -8
В Улан-Удэ прошли «Бестужевские чтения»
В Улан-Удэ прошли «Бестужевские чтения»
Общество, 24.12.2023
Школьники и студенты писали о постановках театра по классическим произведениям
Военные из Бурятии выиграли чемпионат ВВО по гиревому спорту
Военные из Бурятии выиграли чемпионат ВВО по гиревому спорту
Общество, 24.12.2023
Лучшие отправятся на чемпионат Вооружённых сил

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^