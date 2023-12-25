Он провёл личный приём
Прокурор Джидинского района Стас Очиров посетил Джидинский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Он ознакомился с условиями проживания в интернате, посетил пищевой блок, медицинский кабинет, комнату отдыха, библиотеку.
- На личном приёме к прокурору поступили обращения, касающиеся имущественных и жилищных прав, размера пенсии. По заявлениям организованы проверки, в ходе которых будет дана правовая оценка изложенных обстоятельств. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает прокуратура Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», Стас Очиров был назначен прокурором Джидинского района в октябре 2023 года.
В Бурятии районный прокурор проверил дом-интернат для престарелых
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