В столице Бурятии объявили войну снегу



На минувших выходных в столице Бурятии боролись с последствиями выпавшего снега. За два дня с улиц вывезли 30 КамАЗов. Сотрудники городского комбината по благоустройству работали и днём, и ночью.



Как пояснили в комитете городского хозяйства (КГХ), которому подчиняется комбинат по благоустройству, тяжёлая техника выходит на дороги в основном в ночное время, когда там практически нет машин, чтобы не мешать движению. В воскресенье, 24 декабря, участки на улицах Смолина, Медицинская и Красной Звезды приводили в порядок с помощью двух больших комплексов.





Коммунальщики убирают снежные накаты с проезжей части, загружают снег в большегрузные машины и вывозят на специальные площадки для временного складирования. Во всех трёх районах Улан-Удэ к расчистке улиц подключили грейдеры, тракторы-щётки и мини-тракторы. А с 6:00 специалисты приступили к погрузке и вывозу собранного снега.