25 декабря

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В столице Бурятии объявили войну снегу

В столице Бурятии объявили войну снегу
Общество,  Фото:КГХ
В городе все выходные разгребали последствия осадков

На минувших выходных в столице Бурятии боролись с последствиями выпавшего снега. За два дня с улиц вывезли 30 КамАЗов. Сотрудники городского комбината по благоустройству работали и днём, и ночью.

Как пояснили в комитете городского хозяйства (КГХ), которому подчиняется комбинат по благоустройству, тяжёлая техника выходит на дороги в основном в ночное время, когда там практически нет машин, чтобы не мешать движению. В воскресенье, 24 декабря, участки на улицах Смолина, Медицинская и Красной Звезды приводили в порядок с помощью двух больших комплексов.

Коммунальщики убирают снежные накаты с проезжей части, загружают снег в большегрузные машины и вывозят на специальные площадки для временного складирования. Во всех трёх районах Улан-Удэ к расчистке улиц подключили грейдеры, тракторы-щётки и мини-тракторы. А с 6:00 специалисты приступили к погрузке и вывозу собранного снега.
 
Уборщики территорий вручную очищают и подсыпают остановки, тротуары и лестницы, а водители пескоразбрасывающих машин взялись за перекрёстки, остановочные карманы, крутые спуски и подъёмы. Только за сутки на дороги города высыпали 400 тонн песка. На придомовых территориях и на участках, расположенных в ДНТ и СНТ, порядок наводят управляющие компании и собственники зданий.

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