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НОЦ «Байкал» выберет лучшие дипломные работы студентов

НОЦ «Байкал» выберет лучшие дипломные работы студентов
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителям может быть присуждена именная стипендия

Объявлен конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу (дипломную работу), выполненную в интересах индустриальных партнёров научно-образовательного центра «Байкал». Участие в конкурсе могут принять студенты выпускных курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры высших учебных заведений – участников НОЦ «Байкал».

Тематика выпускной квалификационной работы (ВКР) должна лежать в плоскости технологических проектов приоритетных направлений НОЦ: «Комплексная переработка древесины», «Переработка промышленных отходов», «Агробиофармтехнологии».

На первом этапе вузы проводят первичный отбор тем ВКР студентов на соответствие тематике НОЦ, направляют в проектный офис центра заявки на участие в конкурсе. Каждое учебное заведение может заявить на конкурс не более 5-тем по каждому из 10 технологических проектов.

В рамках второго этапа участники конкурса при подготовке выпускной работы могут обращаться с помощью проектного офиса НОЦ к индустриальным партнёрам для предоставления информации для ВКР, прохождении стажировок и преддипломной практики на предприятиях.

После защиты работы по требованиям федерального государственного образовательного стандарта, ВКР направляются в фонд, где конкурсная комиссия, включая представителей индустриальных партнёров, определят лучшие по сумме полученных баллов.

- Максимум 5 баллов участники могут получить за соответствие содержания ВКР тематике НОЦ. До 10 баллов могут присудить индустриальные партнёры. Ещё 5 балов могут получить авторы, которые имеют научные публикации по теме ВКР. Ну и целых 20 балов присудят тем, кто имеет подтверждение от индустриального партнёра о готовности внедрить результаты выпускной работы, - рассказал о системе оценок директор фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области (проектный офис НОЦ «Байкал») Евгений Семёнов.

Исходя из рекомендаций конкурсной комиссии победителям конкурса выпускных квалификационных работ может быть присуждена именная стипендия фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия Иркутская область вузы конкурс наука студенты

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