В Улан-Удэ колония строгого режима провела день открытых дверей

Колонию посетили родственники осуждённых



В Улан-Удэ исправительная колония строгого режима № 2 открыла свои двери для родственников осуждённых.



- Гости посетили общежития отрядов, школу и профессиональное училище, а также промышленную зону учреждения. Они ознакомились с условиями содержания осуждённых, обучения и трудовой деятельности, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.



Завершилось мероприятие в клубе, где родственникам рассказали и продемонстрировали, как живут и проводят досуг осуждённые.



