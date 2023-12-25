В аэропорту Улан-Удэ чествовали 700-тысячного пассажира



В международном аэропорту «Байкал» с каждым годом растёт пассажиропоток. Если в 2021 году там обслужили 540 тысяч человек, а в 2022-ом – 629 000, то в 2023-ем этот показатель обещает превысить отметку в 700 тысяч.



В понедельник, 25 декабря, в воздушной гавани чествовали 700-тысячного, «юбилейного» пассажира. Им оказалась женщина, прилетевшая в республику рейсом Smartavia.





В честь этого события в воздушной гавани организовали кейтеринг для всех прибывших этим бортом, а ещё пригласили саксофониста. Счастливицу поздравили и вручили ей подарки и букет цветов.