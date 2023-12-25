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На севере Бурятии разгорелся скандал из-за повышения платы за детсад

На севере Бурятии разгорелся скандал из-за повышения платы за детсад
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это связали с подорожанием продуктов

На минувшей неделе в Северобайкальске разразился скандал из-за повышения платы за детский сад. В объявлении, адресованном родителям, говорилось, что причина тому – возросшие цены на основные продукты.

- Из-за этого мы не можем в полном объёме предоставить полноценное сбалансированное питание для детей, – отметили в дошкольном учреждении.
 
У северобайкальцев поинтересовались, согласны ли они с увеличением платы на 20 рублей – до 240 в день. Из них 200 – на четырёхразовое питание и ещё 40 – на расходные материалы. Родителям дошколят это не понравилось. Они обратились к властям через группу «Северобайкалье-инфо.24/7».

- Законно ли это и, как говорится, где наше государство? – возмутились местные.
 
Начальник районного управления образования Наталья Волощук отметила, что повышение законно, поскольку продукты в самом деле стали дороже. В РУО сослались на постановление правительства РБ № 84 от 19 февраля 2023 года («О максимальном размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования»).

- Большая часть суммы (90-95%) идёт на питание, остальное – на хозяйственные и гигиенические нужды. Изучим мнение, будем вносить изменения в нормативку, – пообещала Наталья Волощук. – Если родители окажутся против, оставим всё как есть.

Правда, при таком раскладе детей пообещали кормить лишь от двух до четырёх раз в день. Однако в итоге районные власти не стали ничего не увеличивать с 1 января. Такое решение принял глава муниципального образования Игорь Пухарев.

- Часть затрат на хозяйственные нужды в 2024-ом возместят из местного бюджета. Поэтому повышения родительской платы не будет, – заявил он.

Сейчас соответствующий документ находится на согласовании. Его утвердят к концу месяца, отмечает «Северобайкалье-инфо.24/7».
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