На севере Бурятии разгорелся скандал из-за повышения платы за детсад



На минувшей неделе в Северобайкальске разразился скандал из-за повышения платы за детский сад. В объявлении, адресованном родителям, говорилось, что причина тому – возросшие цены на основные продукты.



- Из-за этого мы не можем в полном объёме предоставить полноценное сбалансированное питание для детей, – отметили в дошкольном учреждении.



У северобайкальцев поинтересовались, согласны ли они с увеличением платы на 20 рублей – до 240 в день. Из них 200 – на четырёхразовое питание и ещё 40 – на расходные материалы. Родителям дошколят это не понравилось. Они обратились к властям через группу «Северобайкалье-инфо.24/7».



- Законно ли это и, как говорится, где наше государство? – возмутились местные.



Начальник районного управления образования Наталья Волощук отметила, что повышение законно, поскольку продукты в самом деле стали дороже. В РУО сослались на постановление правительства РБ № 84 от 19 февраля 2023 года («О максимальном размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования»).



- Большая часть суммы (90-95%) идёт на питание, остальное – на хозяйственные и гигиенические нужды. Изучим мнение, будем вносить изменения в нормативку, – пообещала Наталья Волощук. – Если родители окажутся против, оставим всё как есть.



Правда, при таком раскладе детей пообещали кормить лишь от двух до четырёх раз в день. Однако в итоге районные власти не стали ничего не увеличивать с 1 января. Такое решение принял глава муниципального образования Игорь Пухарев.



- Часть затрат на хозяйственные нужды в 2024-ом возместят из местного бюджета. Поэтому повышения родительской платы не будет, – заявил он.



Сейчас соответствующий документ находится на согласовании. Его утвердят к концу месяца, отмечает «Северобайкалье-инфо.24/7».

