25 декабря

24 декабря

Популярное

В Улан-Удэ сотрудники колонии собрали подарки детям

В Улан-Удэ сотрудники колонии собрали подарки детям
Общество,  Фото:УФСИН
Подарки передали воспитанникам детского дома «Журавушка»

В преддверии Нового года сотрудники улан-удэнской исправительной колонии № 8 провели благотворительную акцию «Подари праздник детям».

Они собрали канцелярские принадлежности, вязаные детские вещи, фрукты и сладости. Все собранные подарки передали воспитанникам детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».

- Сотрудники пенитенциарных учреждений республики регулярно оказывают помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, лишённым родительской опеки и домашнего тепла, - отметили в УФСИН России по Бурятии.


колония Новый год

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ сотрудники колонии собрали подарки детям
В Улан-Удэ сотрудники колонии собрали подарки детям
Общество, 25.12.2023
Подарки передали воспитанникам детского дома «Журавушка»
В райцентре в Бурятии собаки оккупируют чужие дворы
В райцентре в Бурятии собаки оккупируют чужие дворы
Общество, 25.12.2023
Местные жители уже боятся выходить из дома
Экстремал из Бурятии покорил высочайшую вершину Австралии
Экстремал из Бурятии покорил высочайшую вершину Австралии
Общество, 25.12.2023
Андрей Муравьёв взошёл на гору Косцюшко
Голубые норки из Иркутской зоогалереи впервые увидели снег
Голубые норки из Иркутской зоогалереи впервые увидели снег
Общество, 25.12.2023
Сотрудники зоогалереи сняли забавное видео
Жильцы дома в Улан-Удэ сделали подарок дворнику на день рождения
Жильцы дома в Улан-Удэ сделали подарок дворнику на день рождения
Общество, 25.12.2023
Они отблагодарили за многолетний добросовестный труд
Врачи из Бурятии и хирург с мировым именем спасли новорождённого с несколькими аномалиями
Врачи из Бурятии и хирург с мировым именем спасли новорождённого с несколькими аномалиями
Общество, 25.12.2023
Юрий Козлов специально приехал в республику ради экстренной операции
В Бурятии сегодня будет тепло
В Бурятии сегодня будет тепло
Общество, 25.12.2023
В Улан-Удэ днём всего -8
В Улан-Удэ прошли «Бестужевские чтения»
В Улан-Удэ прошли «Бестужевские чтения»
Общество, 24.12.2023
Школьники и студенты писали о постановках театра по классическим произведениям
Военные из Бурятии выиграли чемпионат ВВО по гиревому спорту
Военные из Бурятии выиграли чемпионат ВВО по гиревому спорту
Общество, 24.12.2023
Лучшие отправятся на чемпионат Вооружённых сил
В Бурятии отшельник, живущий 25 лет в лесу, мечтает о тёплой землянке
В Бурятии отшельник, живущий 25 лет в лесу, мечтает о тёплой землянке
Общество, 24.12.2023
Волонтёры привезли ему одеяло, кастрюли и продукты
Селенгинский район Бурятии получил новые «Газели»
Селенгинский район Бурятии получил новые «Газели»
Общество, 24.12.2023
Ожидается также поступление автобусов марки ПАЗ
В Улан-Удэ до 16 градусов мороза
В Улан-Удэ до 16 градусов мороза
Общество, 24.12.2023
В бурятской столице временами снег
В Улан-Удэ открылась единственная ледовая переправа
В Улан-Удэ открылась единственная ледовая переправа
Общество, 23.12.2023
Она находится микрорайоне Мостовой
Телемедицина - помощь, приближенная к человеку
Телемедицина - помощь, приближенная к человеку
Общество, 23.12.2023
«Будущее уже наступило», - утверждают медики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^