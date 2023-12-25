Подарки передали воспитанникам детского дома «Журавушка»
В преддверии Нового года сотрудники улан-удэнской исправительной колонии № 8 провели благотворительную акцию «Подари праздник детям».
Они собрали канцелярские принадлежности, вязаные детские вещи, фрукты и сладости. Все собранные подарки передали воспитанникам детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».
- Сотрудники пенитенциарных учреждений республики регулярно оказывают помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, лишённым родительской опеки и домашнего тепла, - отметили в УФСИН России по Бурятии.
В Улан-Удэ сотрудники колонии собрали подарки детям
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