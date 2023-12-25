В Бурятии возле аршана отгрохали лестницу за 5 с лишним миллионов



На Аллинском аршане в Курумканском районе Бурятии появилась новая лестница. Её построили по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Бурятии», рассказали в группе «Курумкан-инфо.24/7». Объект обошёлся в 5 с половиной миллионов рублей, и часть суммы – 1 миллион 200 тысяч – выделило ООО «Курорты Курумкана».







Лестница сделана из металла. Там есть несколько смотровых площадок, скамейки, места для отдыха, урны и освещение, отметили в районной администрации.



Кстати, в Аллинском ущелье, где бьёт аршан, находится святыня – камень с Кстати, в Аллинском ущелье, где бьёт аршан, находится святыня – камень с самопроявившейся мантрой «Мааниин шулуун». Появилась она в 90-х годах. Надпись обнаружили местные жители. Сначала были видны одна-две буквы, но со временем их стало больше.





Чудесное проявление мантры на камне буддисты связывают с личностью Соодой ламы (1846-1916), IX настоятеля Баргузинского дацана, известного своими точными предсказаниями. Одно из них гласит, что в будущем через Аллинское ущелье может прийти большая вода через, и этот камень призван остановить стихию.