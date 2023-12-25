В райцентре в Бурятии собаки оккупируют чужие дворы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Местные жители уже боятся выходить из дома



Жители Кижинги рассказали о четвероногих, которые завелись во дворе частного дома. Сельчане поинтересовались, что делать в такой ситуации.



- Куда можно обратиться? У этих собак есть хозяева, но животные им не нужны, – поделились люди в группе «Кижинга-инфо.24/7». – По ограде невозможно ходить.



Глава сельского поселения «Кижингинский сомон» Аюр Мункоев отметил, что ответственность за псов лежит именно на их владельцах. Если последние не соблюдают правила содержания питомцев, им грозит административная ответственность.



