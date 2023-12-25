Голубые норки из Иркутской зоогалереи впервые увидели снег





Голубым норкам из Иркутской зоогалереи впервые показали снег. Знакомство произошло в минувшее воскресенье. По словам сотрудников, зверьки были осторожными.- Ура, оттепель! Самое время первый раз в жизни попробовать снег. Ничего не понятно, но очень интересно. Знакомство с новой субстанцией было осторожным, посмотрим, как пойдёт процесс дальше, - рассказали сотрудники зоопарка.Норки сначала аккуратно подобрались к тазу со снегом, а затем с удовольствием копались в нём. Судя по всему, снег пришёлся им по душе.