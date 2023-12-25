Жильцы дома в Улан-Удэ сделали подарок дворнику на день рождения

Общество, Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия

Они отблагодарили за многолетний добросовестный труд



В Улан-Удэ жильцы дома поздравили дворника с днём рождения, вручив ему денежный подарок. Всего они собрали ему 57 500 рублей. Трогательное видео опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».



Таким образом жильцы отблагодарили его за честный и добросовестный труд.



- Столько много лет с вами, мы к вам привыкли, безумно вами восхищаемся. Мы гордимся, что именно у нас такой человек, как вы, который охраняет уют нашего дома, уют нашего двора. Мы вам очень сильно признательны и благодарны за ваш труд. Я никогда не видела, что люди могут так работать. И мы хотели бы вручить вот такой подарок. Нам удалось собрать довольно-таки хорошую сумму, мы даже сами, честно говоря, не ожидали, что мы так можем. Но получилось очень хорошо, - сказала жительница дома, вручив конверт с деньгами и сладкий подарок.



- Большое спасибо. Не ожидал. Буду стараться ещё лучше, - ответил дворник.



По словам жильцов, уборщик территории мотивирует их своим трудоголизмом.

