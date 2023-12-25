Экстремал из Бурятии покорил высочайшую вершину Австралии



Предприниматель и путешественник из Бурятии Андрей Муравьёв, который весной Предприниматель и путешественник из Бурятии Андрей Муравьёв, который весной смог подняться на Эверест, на минувшей неделе отправился в далёкую Австралию. В этом году наш земляк решил завершить проект «Семь вершин семи континентов». Он поставил себе цель – покорить самую высокую точку на каждом континенте.



- Всем привет из Австралии! Здесь находится гора Косцюшко – высочайшая точка континента, – рассказал ранее Муравьёв в соцсетях. – И пусть она самая технически простая и невысокая из всей «звёздной семёрки» – 2228 метров, теперь большая сложность – просто добраться сюда с учётом сложившихся обстоятельств.



Андрей напомнил, что в 2017-ом взял свою первую вершину – это Килиманджаро в Африке. «Соответственно, за семь лет – семь вершин всех континентов мира. Мне кажется, это будет неплохой результат», – отметил он.



В комментариях подписчики желали земляку успехов. А на минувших выходных стало известно, что путешественник осуществил свою задумку и взошёл на Косцюшко. Правда, без трудностей не обошлось. Андрей со спутниками не мог найти автомобиль в аренду, чтобы попасть в нацпарк, где и находится гора. Потому добираться туда пришлось на такси.



- 23 декабря, несмотря не все сложности с логистикой, состоялось моё восхождение на пик горы Косцюшко. Тем самым закрыта последняя вершина программы «Семь вершин семи континентов», – поделился Муравьёв. – Когда-то, в самом начале своего пути, я мечтал подняться хотя бы на четыре из семи вершин. Представить себе не мог восхождение на смертельный восьмитысячник Эверест или холодные, как лёд, Денали и Винсон. Но в процессе понимаешь, что горизонт открывается идущему и нужно двигаться дальше. Горизонты раскрыты и впереди нет ничего невозможного.



Экстремал из Бурятии добавил: менее чем за полтора года ему удалось подняться на самые сложные – в техническом, финансовом, временном и в плане логистики вершины. Это Винсон в Антарктиде, Денали на Аляске и Эверест в Непале.







