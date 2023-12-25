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В Бурятии сегодня будет тепло

В Бурятии сегодня будет тепло
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ днём всего -8

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью и северной половине до умеренного.

Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -8,-13, местами -17,-22, по Прибайкалью и южной половине до -3,-8.

В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Днём -8,-10.
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