Военные из Бурятии выиграли чемпионат ВВО по гиревому спорту

Лучшие отправятся на чемпионат Вооружённых сил



В городе Белогорск Амурской области завершился чемпионат Восточного военного округа (ВВО) по гиревому спорту. Мероприятие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Героя России Сергея Солнечникова.



Соревновались более 150 участников (в том числе женщины) из Бурятии, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв, Сахалинской и Амурской областей.



Как сообщили в пресс-службе ВВО, среди общевойсковых объединений военного округа золото – у команды из Бурятии. Серебро завоевали военнослужащие из Забайкальского края, а бронза – у спортсменов из Приморья.



По результатам окружного турнира будет сформирована сборная команда ВВО. Сборная после дополнительной подготовки выступит на чемпионате Вооружённых сил по гиревому спорту, который пройдет в марте 2024 года в Смоленске.

