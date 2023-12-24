Селенгинский район Бурятии получил новые «Газели»

Ожидается также поступление автобусов марки ПАЗ
Селенгинский район Бурятии получил семь новых автобусов «Газель». Они будут курсировать по муниципальным маршрутам.
- Автобусы приобретены за счёт специальных казначейских кредитов, - сообщает «Селенга-инфо».
Сейчас районная администрация проводит работу по тарификации и созданию маршрутов. Также идёт поиск водителей.
В первом квартале 2024 года в Селенгинский район поступят также четыре новых автобуса ПАЗ.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в середине декабря в Улан-Удэ поступила первая партия автобусов малого класса «ГАЗель Сити»
. Их вместимость – до 22 мест.
Ожидается также поступление автобусов марки ПАЗ
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