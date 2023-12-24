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Селенгинский район Бурятии получил новые «Газели»

Селенгинский район Бурятии получил новые «Газели»
Общество,  Фото:"Селенга-инфо"
Ожидается также поступление автобусов марки ПАЗ

Селенгинский район Бурятии получил семь новых автобусов «Газель». Они будут курсировать по муниципальным маршрутам.

- Автобусы приобретены за счёт специальных казначейских кредитов, - сообщает «Селенга-инфо».


Сейчас районная администрация проводит работу по тарификации и созданию маршрутов. Также идёт поиск водителей.

В первом квартале 2024 года в Селенгинский район поступят также четыре новых автобуса ПАЗ.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в середине декабря в Улан-Удэ поступила первая партия автобусов малого класса «ГАЗель Сити». Их вместимость – до 22 мест.

автобус общественный транспорт

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