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В Улан-Удэ вновь похолодало в квартирах жителей Соснового Бора

В Улан-Удэ вновь похолодало в квартирах жителей Соснового Бора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На котле произошла течь

В Улан-Удэ устраняют аварийную ситуацию, из-за которой похолодало в квартирах жителей микрорайона Сосновый Бор.

Как сообщают оперативные службы города, ещё в понедельник, 18 декабря, произошла течь в топочной части одного из котлов в котельной № 23. Из-за этого были снижены температурные режимы по теплоснабжению в многоквартирных домах по улицам 70 лет Октября, имени Генерала Маргелова, имени Виталия Бонивура, имени Маршала Жукова.

Также проблема коснулась социальных объектов: детских садов № 98 «Боровичок», № 33 «Светлячок», № 78 «Сказка» и средней школы № 5.

- 19-20 декабря проводились аварийно-восстановительные работы по вальцеванию труб вручную. 21 декабря провели работы по вальцеванию двух труб ручным способом. 22 декабря после вальцовки труб проведены работы по опрессовке котлоагрегата № 7, при запуске обнаружены свищи, продолжены сварочные работы. Продолжение работ – на 23 и 24 декабря, - уточняют оперативные службы.

Как сообщал «Байкал-Dailу», это не первый аварийный инцидент, из-за которого жители Соснового Бора мёрзнут в своих квартирах. 7 декабря в военном городке отключали отопление и горячую воду из-за течи на сетях теплоснабжения. Вскоре после завершения работа температура в квартирах вновь резко упала, и жители проснулись от сильного холода: домашние термометры показывали всего +12 градусов.

отопление

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