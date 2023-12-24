В бурятской столице временами снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 декабря по республике облачно с прояснением, местами небольшой и умеренный снег, по Прибайкалью до сильного снегопада. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка, заносы. Температура днём -14,-19, местами -5,-10, по крайнему северу -21-,26.
В Улан-Удэ временами снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём от 14 16 градусов мороза.
В Улан-Удэ до 16 градусов мороза
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