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В Улан-Удэ бизнесмен не заключал трудовые договоры с рамщиком и сторожем

В Улан-Удэ бизнесмен не заключал трудовые договоры с рамщиком и сторожем
Общество,  Фото:из архива
Работники обратились в прокуратуру

В прокуратуру Железнодорожного района Улан-Удэ обратились работники пункта приёма и отгрузки древесины. Оказалось, что в течение полугода индивидуальный предприниматель не заключал трудовые договоры с рамщиком и сторожем. Таким образом бизнесмен уходил от налогов и уплаты страховых взносов за работников.

- По результатам проверки прокурором внесено представление работодателю, который для устранения нарушений заключил трудовые договоры с работниками и произвёл за них налоговые и пенсионные отчисления, - сообщил «Байкал-Daily» помощник прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ Андрей Панков.

Кроме того, по постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности.

прокуратура

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