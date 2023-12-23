В Улан-Удэ бизнесмен не заключал трудовые договоры с рамщиком и сторожем

Общество, Фото: из архива

Работники обратились в прокуратуру



В прокуратуру Железнодорожного района Улан-Удэ обратились работники пункта приёма и отгрузки древесины. Оказалось, что в течение полугода индивидуальный предприниматель не заключал трудовые договоры с рамщиком и сторожем. Таким образом бизнесмен уходил от налогов и уплаты страховых взносов за работников.



- По результатам проверки прокурором внесено представление работодателю, который для устранения нарушений заключил трудовые договоры с работниками и произвёл за них налоговые и пенсионные отчисления, - сообщил «Байкал-Daily» помощник прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ Андрей Панков.



Кроме того, по постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности.



