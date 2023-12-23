В Улан-Удэ в честь Дня энергетика показали лазерное шоу

Яркое шоу можно было посмотреть на площади Советов
В Улан-Удэ в честь Дня энергетика показали новое лазерное шоу. На зданиях, расположенных напротив памятника Ленину, продемонстрировали красочное световое представление.
- От работы энергетиков зависит стабильная и чёткая деятельность не только промышленности, сельского хозяйства, других сфер экономики, но и социальной сферы – больниц, поликлиник, школ, детских садов, комфорт и благополучие горожан, - сообщает комитет городского хозяйства.
Лазерное шоу сопровождалось тематической песней. На здание мелькали названия всех предприятий сферы ЖКХ: ПАО «ТГК-14», ПАО «Россети Сибирь».
Яркое шоу можно было посмотреть на площади Советов
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