В Улан-Удэ в честь Дня энергетика показали лазерное шоу





В Улан-Удэ в честь Дня энергетика показали новое лазерное шоу. На зданиях, расположенных напротив памятника Ленину, продемонстрировали красочное световое представление.- От работы энергетиков зависит стабильная и чёткая деятельность не только промышленности, сельского хозяйства, других сфер экономики, но и социальной сферы – больниц, поликлиник, школ, детских садов, комфорт и благополучие горожан, - сообщает комитет городского хозяйства.Лазерное шоу сопровождалось тематической песней. На здание мелькали названия всех предприятий сферы ЖКХ: ПАО «ТГК-14», ПАО «Россети Сибирь».