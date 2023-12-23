В районе Бурятии впервые провели операцию по восстановлению черепа





В Закаменском районе Бурятии впервые провели операцию краниопластику посттрепанационного дефекта черепа.Краниопластика — это хирургическая процедура, которая включает в себя восстановление или реконструкцию дефектов или деформаций костей черепа. Основной целью краниопластики является восстановление целостности черепа, обеспечение защиты нижележащей мозговой ткани и улучшение косметического вида головы.В начале года 43-летний пациент попал в дорожно-транспортное происшествие, в Закаменскую ЦРБ поступил с тяжёлой черепно-мозговой травмой, эпидуральной гематомой. Его прооперировали, сделали трепанацию черепа, удалили гематому.- На днях пациенту произвели плановое оперативное вмешательство с целью закрытия посттрепанационного дефекта. Закрыли титановой пластиной дефект черепа. Операция прошла штатно. Нейрохирургическую операцию провёл лично главный врач ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» Константин Эрдынеев, ассистенты Баясхалан Батуев, Альберт Жугдуров, анестезиолог Аюр Шоенов, - сообщили в пресс-службе больницы.В вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7» с благодарностью обратилась мама пациента – Галина.«Огромная благодарность нашему главному врачу, Константину Цыреновичу и всему медперсоналу, Закаменской ЦРБ за проведённую, сложную операцию моему сыну».