Телемедицина - помощь, приближенная к человеку

«Будущее уже наступило», - утверждают медики



Будущее уже наступило. Не надо ехать за тысячу километров, чтобы попасть на консультацию к онкологу. Достаточно обратиться в свою больницу, и ваш лечащий врач организует телемедицинскую консультацию с Бурятским онкологическим диспансером.



За 2023 год Бурятский онкодиспансер провёл более 1500 телеконсультаций. Из них около 300 пациентов прошли необходимые обследования в своей больнице и им сразу же назначили дату госпитализации. 527 человек записали на очный приём к онкологу для проведения дообследования в условиях диспансера. Три человека направлены на лечение в другой регион.



- У меня резко увеличился живот, было постоянное чувство тяжести в животе, начала сильно отекать. В конце ноября обратилась к нашему терапевту. Она назначила мне анализы. Раннее я проходила обследование в Новосибирской клинике, и все было нормально. Больше меня беспокоил живот, он вырос за три недели. Получив результаты, терапевт назначила консультацию с онкологом на 12 декабря. После я прошла еще обследования и мне назначили дату госпитализации в онкологический диспансер на 19 декабря. Я удивилась как быстро, что мне не надо ехать в город и сидеть в очередях, - рассказала пациентка из Северобайкальска с диагнозом «рак яичника».



Другая пациентка с диагнозом «рак сигмовидной кишки» вспоминает: «13 ноября я прошла колоноскопию в частной клинике. После, меня в срочном порядке направили к терапевту. Но так как я живу не в городе, я не сразу вернулась домой в район. В конце ноября пришла на приём к терапевту, которая, посмотрев результаты колоноскопии сказала, что нужна консультация онколога. На консультации я не присутствовала, врач потом мне позвонила и направила на сдачу анализов. Я подумала, что нужно опять ехать в город, но все прошла у себя в районе. 4 декабря мне сказали про диагноз, и 11 декабря я уже легла в больницу. На следующий день мне сделали операцию. Я удивлена, как быстро сработали врачи и как быстро меня положили в диспансер».



Подобных историй много. В среднем Бурятский онкодиспансер госпитализируем пациентов после ТМК в течение 5-6 рабочих дней. Пациентам не нужно приезжать в город и ждать консультацию врача-онколога, все это можно сделать использую телемедицинские консультации.



Телемедицина – это в первую очередь доступная медицинская помощь узких специалистов для жителей Бурятии.

