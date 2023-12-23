В Иркутске на ледовых хоккеистов надели шарфы и шапки

Горожан просят бережно относиться к ледовому городку
В Иркутске построили ледовый город «Счастье чистой воды». На бульваре Гагарина горожан встретит целая хоккейная команда.
- А чтобы нашим «ледовым иркутянам» не было холодно, мы надели на них уютные шапки и шарфы, - сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.
Иркутян просят бережно относиться к ледяной сказке.
- Фигуры выглядят прочными, но они совершенно бессильны перед «тяжёлыми» руками некоторых людей. Не стоит их ломать. Они созданы, чтобы дарить каждому из вас радость и счастье! – обратились в мэрии к горожанам.
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Горожан просят бережно относиться к ледовому городку
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