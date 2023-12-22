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В Улан-Удэ открылась первая персональная выставка художницы Номин Базаргуруевой

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

21 декабря в центре современного искусства «Залуу» в Улан-Удэ открылась персональная выставка Номин Базаргуруевой «Амисхал».

В своих картинах Номин делится самым сокровенным и трепетным. Художница восхищается национальным колоритом своей родины и делится этим через свои картины.

- Эта выставка вся о любви. Всю жизнь я впитываю красоту бурятской природы, атмосферу в кругу семьи, традиции моего народа. Вместо холста я использую ткань. На выставке будет представлена серия картин, где холстом послужила парча, которую много лет назад мне привезли родители из поездки в Монголию. Какие-то работы я пишу на полупрозрачном шифоне или шёлке. Мне кажется, эти материалы подчёркивают уникальность бурятской культуры, её утончённую глубокую красоту, - рассказала Номин.

Это первая персональная выставка художницы.

- Я бы хотела в ней поделиться всей любовью к своей родине, которую впитала с молоком матери, - подчеркнула она.

Номин Базаргуруева родом из посёлка Агинское. Рисованием увлеклась ещё в детстве, с тех пор буквально живёт творчеством.

- Мой путь начался как у многих – со школы искусств. В ДШИ имени К. И. Базарсадаева мне дали базу в рисунке, живописи и привили любовь к искусству. В школе я участвовала во всех творческих конкурсах и продолжала рисовать и пробовать новое, - вспоминает художница.

Она окончила с красным дипломом колледж петербургской моды по специальности «Изготовление изделий из ткани с художественной росписью».

В 2019 участвовала в реставрации Агинского дацана. С 2019 года каждый год помогает в создании скульптур для дацанов. Работала на реставрации залов в Эрмитаже.

- Я всегда, сколько себя помню, любила создавать что-то красивое. Мне невероятно интересно наблюдать за цветами вокруг, за светом, тенью. Моё творчество – отражение моего мира, - делится Номин.


Возрастное ограничение 6+
выставка художники

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