В микрорайоне Улан-Удэ наконец-то разобрались со ржавой водой

Эпопея с ней продолжалась несколько месяцев
Вопрос с мутной водой в улан-удэнском микрорайоне Стеклозавод наконец-то решили. Об этом рассказали в соцсетях представители регионального отделения Народного фронта, подводя итоги своей работы за последнюю неделю.
- Работали с обращениями жителей Стеклозавода о некачественной питьевой воде и отоплении. Уже есть итоги проверки прокуратуры. Проблема устранена – вода снова чистая, а тепло в домах восстановлено, – заявили «фронтовики».
Ещё в конце сентября стеклозаводчане начали жаловаться на ржавую воду, которая текла из кранов в их квартирах. С этим столкнулись несколько домов на улицах Воронежская и Керамическая.
Началось всё после масштабной реконструкции тепломагистрали № 3, пояснили ранее общественники.
- Вот уже месяц ни помыться, ни постирать люди не могут. Ресурсники уверяют, что чистят водоснабжающие системы, – отметили активисты.
В Роспотребнадзоре жалобы, как выяснилось, принимают только лично или по электронной почте. Местные обратились к «фронтовикам», а те, в свою очередь – к властям.
Но ситуация практически не изменилась – в некоторых МКД вода по-прежнему была непригодна для использования. В части квартир на улице Керамическая она посветлела, а в других так и осталась ржавой.
Жильцов очень беспокоил финансовый вопрос – сделают ли им перерасчёт за огромные объёмы воды, которую приходилось пропускать до пригодного состояния. Общественники даже дошли до прокуратуры.
- Проблемы, связанные с некачественной водой, начались в конце сентября, с запуском теплотрассы, – подчеркнула тогда руководитель исполкома Народного фронта в РБ Юлия Ким. – Вода концентрированно ржавого цвета. По итогам лабораторного исследования Роспотребнадзора, содержание железа в ней превышено. Фактически она непригодна для бытовых нужд. Сейчас ведётся комплексная проверка с участием жилинспекции и Роспотребнадзора.
А до неё стеклозаводчане направили заявку в ресурсоснабжающую организацию, но там на неё никак не отреагировали. Общественники добавили, что намерены настаивать на перерасчёте.
В микрорайоне Улан-Удэ наконец-то разобрались со ржавой водой
Общество, Фото:
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