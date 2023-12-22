22 декабря

21 декабря

Популярное

В Бурятии обнаружили 26 очагов лептоспироза

В Бурятии обнаружили 26 очагов лептоспироза
Общество,  Фото:Pixabay.com
Два из них остаются действующими

В 2023 году сотрудники ветслужбы Бурятии активно боролась с лептоспирозом. Его возбудители – бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Инфекция может передаваться через загрязнённые объекты, особенно – при повышенной влажности, и через водоёмы со стоячей водой.
 
Встречается это заболевание и у животных, и у человека. Всего в республике выявили 26 очагов лептоспироза и большинство из них – 24 – благодаря усилиям ветеринаров успешно ликвидировали. Два остаются действующими – их обнаружили 24 и 30 ноября.
 
В среднем на закрытие эпизоотического очага требуется около трёх месяцев, пояснили в республиканском управлении ветеринарии. Основные признаки лептоспироза – желтушность, лихорадку и геморрагический диатез. Он может протекать с минимальными или бессимптомными проявлениями, поэтому чаще всего выявляется в ходе профилактической лабораторной диагностики.
болезни животные управление ветеринарии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии обнаружили 26 очагов лептоспироза
В Бурятии обнаружили 26 очагов лептоспироза
Общество, 22.12.2023
Два из них остаются действующими
Улан-удэнцев в Новый год раздражают фейерверки, выпивохи и цены на такси
Улан-удэнцев в Новый год раздражают фейерверки, выпивохи и цены на такси
Общество, 22.12.2023
Работающие горожане рассказали, что их больше всего бесит в праздничную ночь
В Бурятии жителей района возмутило повторное подорожание проезда
В Бурятии жителей района возмутило повторное подорожание проезда
Общество, 22.12.2023
Цену на него повысили уже во второй раз за четыре месяца
Районы вокруг Улан-Удэ продолжают обрастать частными домами
Районы вокруг Улан-Удэ продолжают обрастать частными домами
Общество, 22.12.2023
С начала года в республике появилось более 2400 таких жилых построек

В Бурятии лесники плетут маскировочные сети для своих коллег на СВО
В Бурятии лесники плетут маскировочные сети для своих коллег на СВО
Общество, 22.12.2023
В зоне спецоперации находятся шесть лесников из республики
Депутат Госдумы рассказал, почему в Бурятии насчитали столько пьяниц
Депутат Госдумы рассказал, почему в Бурятии насчитали столько пьяниц
Общество, 22.12.2023
Он объяснил лидерство республики в «пьяном» рейтинге
В Улан-Удэ установили надувных Дедушку Мороза и Снегурочку
В Улан-Удэ установили надувных Дедушку Мороза и Снегурочку
Общество, 22.12.2023
Фигуры стоят возле Селенгинского моста
В замерзающую школу в райцентре Бурятии нагрянули с проверкой
В замерзающую школу в райцентре Бурятии нагрянули с проверкой
Общество, 22.12.2023
Спасать детей от холода решили с помощью тепловой пушки
В улан-удэнском роддоме назвали вес самого крупного младенца с начала года
В улан-удэнском роддоме назвали вес самого крупного младенца с начала года
Общество, 22.12.2023
Самой маленькой же оказалась 400-граммовая девочка
Жителям Бурятии советуют не есть прошлогодние салаты
Жителям Бурятии советуют не есть прошлогодние салаты
Общество, 22.12.2023
Перед Новым годом Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как избежать отравления

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^