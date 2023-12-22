В Бурятии обнаружили 26 очагов лептоспироза



В 2023 году сотрудники ветслужбы Бурятии активно боролась с лептоспирозом. Его возбудители – бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Инфекция может передаваться через загрязнённые объекты, особенно – при повышенной влажности, и через водоёмы со стоячей водой.



Встречается это заболевание и у животных, и у человека. Всего в республике выявили 26 очагов лептоспироза и большинство из них – 24 – благодаря усилиям ветеринаров успешно ликвидировали. Два остаются действующими – их обнаружили 24 и 30 ноября.



В среднем на закрытие эпизоотического очага требуется около трёх месяцев, пояснили в республиканском управлении ветеринарии. Основные признаки лептоспироза – желтушность, лихорадку и геморрагический диатез. Он может протекать с минимальными или бессимптомными проявлениями, поэтому чаще всего выявляется в ходе профилактической лабораторной диагностики.

