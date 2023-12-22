Известный экоактивист из Бурятии взял международную премию Росприроднадзора

Чингис Болотов стал лучшим по экопросвещению







По словам Чингиса, всего заявки прислали 90 тысяч человек с пяти континентов.



- Я занял первое место среди взрослых в номинации «Экопросвещение». Наградили. Поблагодарили! Поздравляю настоящих участников и победителей, – написал Болотов на своей странице во «ВКонтакте».



Не оставили без внимания организаторы и юных жителей республики. Наш земляк Егор занял второе место в номинации «Экоблогер», а Валерию и Людмилу из Гусиноозёрска и Софью из Иволги отметили спецпризами. «Вы – мощь и будущее нашей республики», – обратился к ребятам Чингис.









Экоактивисты наводили чистоту в основном на берегах водоёмов – рек Уда, Селенга, Баргузин и Турка, Байкала и Гусиного озера.



- Кроме того, мы благоустроили территории – установили там аутентичные стенды с историей этих мест и правилами поведения на природе, – рассказал ранее руководитель АНО «Событие».



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- В 2023 году нам удалось вовлечь в уборку мусора 1200 человек, а за всё время существования проекта – более 3000, – добавил Чингис Болотов. – Участие в экоакциях – один самых лучших методов «зелёной» пропаганды. Человек лучше всего понимает проблему, когда сам становится участником реального экологического действия. Месяц назад представители автономной некоммерческой организации (АНО) «Событие», которую возглавляет общественник, подвели итоги волонтёрского сезона, продолжавшегося семь месяцев – с апреля по октябрь. За это время они очистили от мусора 24 места, собрав там более 1900 мешков мусора. Каждый – объёмом от 180 до 240 литров.Экоактивисты наводили чистоту в основном на берегах водоёмов – рек Уда, Селенга, Баргузин и Турка, Байкала и Гусиного озера.- Кроме того, мы благоустроили территории – установили там аутентичные стенды с историей этих мест и правилами поведения на природе, – рассказал ранее руководитель АНО «Событие». Горячинске и на набережной Улан-Удэ появились необычные арт-объекты, а около Гусиного озера в Селенгинском районе – смотровая площадка - В 2023 году нам удалось вовлечь в уборку мусора 1200 человек, а за всё время существования проекта – более 3000, – добавил Чингис Болотов. – Участие в экоакциях – один самых лучших методов «зелёной» пропаганды. Человек лучше всего понимает проблему, когда сам становится участником реального экологического действия.





Известный экоактивист и общественник из Бурятии Чингис Болотов поделился в соцсетях хорошими новостями. Он завоевал международную премию Росприроднадзора «Экология – дело каждого», которая, как говорится на официальном сайте ведомства, проводится каждый год для вовлечения детей, молодёжи и взрослых в экологическую повестку и поощрения их за активность в борьбе за чистую планету.