Известный экоактивист из Бурятии взял международную премию Росприроднадзора

Чингис Болотов стал лучшим по экопросвещению
По словам Чингиса, всего заявки прислали 90 тысяч человек с пяти континентов.
- Я занял первое место среди взрослых в номинации «Экопросвещение». Наградили. Поблагодарили! Поздравляю настоящих участников и победителей, – написал Болотов на своей странице во «ВКонтакте».
Не оставили без внимания организаторы и юных жителей республики. Наш земляк Егор занял второе место в номинации «Экоблогер», а Валерию и Людмилу из Гусиноозёрска и Софью из Иволги отметили спецпризами. «Вы – мощь и будущее нашей республики», – обратился к ребятам Чингис.
Месяц назад представители автономной некоммерческой организации (АНО) «Событие», которую возглавляет общественник, подвели итоги волонтёрского сезона, продолжавшегося семь месяцев – с апреля по октябрь. За это время они очистили от мусора 24 места, собрав там более 1900 мешков мусора. Каждый – объёмом от 180 до 240 литров.
Экоактивисты наводили чистоту в основном на берегах водоёмов – рек Уда, Селенга, Баргузин и Турка, Байкала и Гусиного озера.
- Кроме того, мы благоустроили территории – установили там аутентичные стенды с историей этих мест и правилами поведения на природе, – рассказал ранее руководитель АНО «Событие».
В Горячинске и на набережной Улан-Удэ появились необычные арт-объекты, а около Гусиного озера в Селенгинском районе – смотровая площадка.
- В 2023 году нам удалось вовлечь в уборку мусора 1200 человек, а за всё время существования проекта – более 3000, – добавил Чингис Болотов. – Участие в экоакциях – один самых лучших методов «зелёной» пропаганды. Человек лучше всего понимает проблему, когда сам становится участником реального экологического действия.
Экоактивисты наводили чистоту в основном на берегах водоёмов – рек Уда, Селенга, Баргузин и Турка, Байкала и Гусиного озера.
- Кроме того, мы благоустроили территории – установили там аутентичные стенды с историей этих мест и правилами поведения на природе, – рассказал ранее руководитель АНО «Событие».
В Горячинске и на набережной Улан-Удэ появились необычные арт-объекты, а около Гусиного озера в Селенгинском районе – смотровая площадка.
- В 2023 году нам удалось вовлечь в уборку мусора 1200 человек, а за всё время существования проекта – более 3000, – добавил Чингис Болотов. – Участие в экоакциях – один самых лучших методов «зелёной» пропаганды. Человек лучше всего понимает проблему, когда сам становится участником реального экологического действия.