Улан-удэнцев просят сообщать о детях возле рек и железной дороги

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Рейды проходят каждую неделю



В Улан-Удэ еженедельно проходят рейды на реках и на железной дороге для профилактики несчастных случаев. В составе рейдовой группы – сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних администрации города, поисково-спасательной службы, инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД по Улан-Удэ, сотрудники городского линейного отдела внутренних дел на транспорте.



Родителей просят напомнить детям про правила дорожного движения и насколько важно их соблюдать, не отвлекаясь при переходах через дорогу на гаджеты. Желательно носить светоотражающие элементы, чтобы в тёмное время суток он был заметен на дороге издалека.



- Объясните, почему нельзя гладить и тем более дразнить уличных животных и разговаривать с незнакомыми людьми. Ребёнок не должен уходить из дома без разрешения родителей, играть вблизи железных дорог или проезжей части, заходить на территорию пустырей, заброшенных зданий, - отмечают в администрации.



- Соблюдайте правила безопасного поведения во время прогулок. Запрещается пребывание на реке, водоёме в период зимних каникул. Необходимо осторожно обращаться с лыжами, коньками. Кататься на лыжах, коньках в незнакомых, неприспособленных для этого местах, – опасно. При очень низкой температуре воздуха не рекомендуется выходить на прогулку во избежание обморожения кожи. Остерегайтесь гололёда, во избежание падений и получения травм. Будьте внимательны вблизи зданий, с крыш которых свисает снег и лёд, - напоминают в пресс-службе.



При использовании хлопушек, бенгальских огней, петард следует помнить о безопасности и соблюдать правила.



О детях, разгуливающих вблизи рек и железнодорожных путей, горожан просят сообщать в службу 112.

