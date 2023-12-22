В Улан-Удэ обнародовали новые тарифы на мусор и холодную воду



С июля следующего года в республике традиционно вырастут тарифы на коммунальные услуги. Как С июля следующего года в республике традиционно вырастут тарифы на коммунальные услуги. Как сообщал «Байкал-Daily» , председатель правительства России Михаил Мишустин ещё 10 ноября подписал соответствующее распоряжение № 3147. Документ есть на официальном портале правовой информации.



Речь идёт о совокупном платеже, то есть об общей сумме в квитанции. В Бурятии в квартплату входят холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление и вывоз мусора.



Ранее стало известно, что цены на услуги ЖКХ в регионе увеличатся в среднем на 9,3%. При этом в районах допускается отклонение ещё на 2,8%. А полторы недели назад глава Бурятии Алексей Цыденов Ранее стало известно, что цены на услуги ЖКХ в регионе увеличатся в среднем на 9,3%. При этом в районах допускается отклонение ещё на 2,8%. А полторы недели назад глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил своим распоряжением предельные (максимальные) индексы изменения платы за коммуналку. В первой половине 2024-го она будет прежней, а вот с июля в большинстве муниципальных образований станет больше на вышеупомянутые 9,3%.



Исключение – Северобайкальск, Улан-Удэ, Усть-Баргузин, Северомуйск, Таксимо, посёлки Янчукан, Кичера, Нижнеангарск, Новый Уоян, Ангоя и село Верхняя Заимка в Северо-Байкальском районе – там тарифы взлетят сразу на 12,1%.



Уже известно, сколько будут платить за воду и уборку ТКО жители бурятской столицы. С середины лета за кубометр холодной воды начнут брать 30 рублей 82 копейки вместо нынешних 26 рублей 57 копеек, а за канализацию – 39 рублей 59 копеек вместо 34 рублей 13 копеек, как горожане платят сейчас. Вывоз одного кубометра мусора населению обойдётся в 542 рубля 61 копейку (пока что – 496 рублей 45 копеек).



