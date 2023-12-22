22 декабря

21 декабря

Популярное

В Монголии температура падала до -50°C

В Монголии температура падала до -50°C
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из Сибири сюда пришёл холодный фронт

В середине этой недели ночная температура в Монголии опустилась до -50°C. Такую температуру зарегистрировало местное национальное агентство по метеорологии и мониторингу окружающей среды в сомоне Зуунговь аймака Увс на западе страны. Пока эта самая низкая температура в этом сезоне.

Напомним, что с прошлой недели сильный холодный фронт из России вызывал в Монголии понижение температуры и ухудшение погоды. Так, в аймаке Завхан пришлось спасать 89 человек, пропавших во время мощной снежной бури. А в более 40 сомонах страны отмечался «белый дзуд» – зимняя бескормица скота.

В настоящее время морозы, пришедшие из Сибири, идут на спад.
Монголия погода

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии обнаружили 26 очагов лептоспироза
В Бурятии обнаружили 26 очагов лептоспироза
Общество, 22.12.2023
Два из них остаются действующими
Улан-удэнцев в Новый год раздражают фейерверки, выпивохи и цены на такси
Улан-удэнцев в Новый год раздражают фейерверки, выпивохи и цены на такси
Общество, 22.12.2023
Работающие горожане рассказали, что их больше всего бесит в праздничную ночь
В Бурятии жителей района возмутило повторное подорожание проезда
В Бурятии жителей района возмутило повторное подорожание проезда
Общество, 22.12.2023
Цену на него повысили уже во второй раз за четыре месяца
Районы вокруг Улан-Удэ продолжают обрастать частными домами
Районы вокруг Улан-Удэ продолжают обрастать частными домами
Общество, 22.12.2023
С начала года в республике появилось более 2400 таких жилых построек

В Бурятии лесники плетут маскировочные сети для своих коллег на СВО
В Бурятии лесники плетут маскировочные сети для своих коллег на СВО
Общество, 22.12.2023
В зоне спецоперации находятся шесть лесников из республики
Депутат Госдумы рассказал, почему в Бурятии насчитали столько пьяниц
Депутат Госдумы рассказал, почему в Бурятии насчитали столько пьяниц
Общество, 22.12.2023
Он объяснил лидерство республики в «пьяном» рейтинге
В Улан-Удэ установили надувных Дедушку Мороза и Снегурочку
В Улан-Удэ установили надувных Дедушку Мороза и Снегурочку
Общество, 22.12.2023
Фигуры стоят возле Селенгинского моста
В замерзающую школу в райцентре Бурятии нагрянули с проверкой
В замерзающую школу в райцентре Бурятии нагрянули с проверкой
Общество, 22.12.2023
Спасать детей от холода решили с помощью тепловой пушки
В улан-удэнском роддоме назвали вес самого крупного младенца с начала года
В улан-удэнском роддоме назвали вес самого крупного младенца с начала года
Общество, 22.12.2023
Самой маленькой же оказалась 400-граммовая девочка
Жителям Бурятии советуют не есть прошлогодние салаты
Жителям Бурятии советуют не есть прошлогодние салаты
Общество, 22.12.2023
Перед Новым годом Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как избежать отравления

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^