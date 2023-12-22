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В Бурятии жителей района возмутило повторное подорожание проезда

В Бурятии жителей района возмутило повторное подорожание проезда
Общество, 
Цену на него повысили уже во второй раз за четыре месяца

Жители Кижингинского района пожаловались на подорожавший проезд до столицы Бурятии и обратно. Речь об автобусе, курсирующем по маршруту № 460. Люди поинтересовались, какова причина повторного повышения, ведь до этого тариф увеличивали только в сентябре. «Это как-то регулируется?», – вопрошают сельчане в группе «Кижинга-инфо.24/7».

В Минтрансе РБ пояснили: согласно федеральному закону № 220 от 13 июля 2015 года, межмуниципальные перевозки осуществляются по нерегулируемому тарифу, а потому перевозчик вправе устанавливать его самостоятельно – правда, менять цену на проезд можно не чаще раза в год. При этом пассажиров и заказчика перевозок – то есть министерство транспорта – обязаны предупредить об этом минимум за 10 дней.

Тем, кто считает повышение необоснованным, посоветовали обратиться с жалобой в федеральную антимонопольную службу через интернет-приёмную https://fas.gov.ru/pages/zavyshenie-cen-na-uslugi.

Ранее недовольство по этому же поводу высказывали кяхтинцы, назвавшие увеличение стоимости проезда грабежом, а минувшей осенью жалобы поступали от жителей Заиграевского, Мухоршибирского и Баргузинского районов. Всех их тоже отправили в ФАС.

проезд цены тарифы Кижингинский район

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