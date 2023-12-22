В Бурятии состоялся мемориал Хоринских хоккеистов

Общество, Фото: администрация Хоринского района

Первое место заняла команда из Кижингинского района



16 декабря в Хоринском районе Бурятии прошли I республиканские соревнования по хоккею с мячом среди ветеранов. Турнир, посвящённый памяти хоккеистов команды «Урожай» проходил на ледовой арене Хоринского филиала Бурятского республиканского индустриального техникума.



Как сообщает администрация района, 51 год назад, 22 декабря 1972 года, произошла трагедия – автобус со сборной командой Хоринского района по хоккею с мячом упал с моста в реку. Тогда погибли двое спортсменов и водитель автобуса, остальные получили травмы. На открытии республиканских соревнований почтили память своих друзей ветераны спорта, члены команды «Урожай». В память о погибших была объявлена минута молчания.



По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

Первое место - команда «Юность» (Кижингинский район);

Второе место - команда «Металлург» (Закаменский район);

Третье место - команда «Уда» (Хоринский район).



Хоринскую команду по хоккею с мячом «Урожай» конца 1960-х годов считают легендарной. Семь лет подряд она выигрывала первенство Бурятии, защищала честь республики на соревнованиях всероссийского добровольного спортивного общества «Урожай». Главным тренером команды был Андрей Жамьяндабаев.



