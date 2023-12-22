Районы вокруг Улан-Удэ продолжают обрастать частными домами

С начала года в республике появилось более 2400 таких жилых построек
За 11 месяцев 2023 года – с января по ноябрь включительно – в Бурятии ввели в эксплуатацию 2502 жилых дома (4986 квартир) общей площадью в 385 600 квадратных метров. Этот показатель увеличился в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщили в пресс-службе Бурятстата.
На собственные и заёмные средства жители республики возвели 2471 частный дом на 251 100 «квадратах». Это 65,1% от общего объёма. Четверть (62 700 кв. м) находятся на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – в СНТ и ДНТ.
Основная доля (55,4%) введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов лидируют пригородные Иволгинский (15,2%) и Тарбагатайский (9,9%), а также Заиграевский (3,7%) и Кабанский (3%).
Они начнут действовать с 1 июля
Работающие горожане рассказали, что их больше всего бесит в праздничную ночь
Цену на него повысили уже во второй раз за четыре месяца
С начала года в республике появилось более 2400 таких жилых построек
В зоне спецоперации находятся шесть лесников из республики
Он объяснил лидерство республики в «пьяном» рейтинге
Фигуры стоят возле Селенгинского моста
Врачи боролись за его жизнь более пяти часов
Спасать детей от холода решили с помощью тепловой пушки
Он украшен гирляндами
Самой маленькой же оказалась 400-граммовая девочка
Перед Новым годом Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как избежать отравления
Они нужны для социальной адаптации людям, потерявшим зрение
Молодой человек состоит на учёте в наркодиспансере
Они даже пригрозили дойти до главы республики