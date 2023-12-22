22 декабря

21 декабря

Популярное

Районы вокруг Улан-Удэ продолжают обрастать частными домами

Районы вокруг Улан-Удэ продолжают обрастать частными домами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С начала года в республике появилось более 2400 таких жилых построек

За 11 месяцев 2023 года – с января по ноябрь включительно – в Бурятии ввели в эксплуатацию 2502 жилых дома (4986 квартир) общей площадью в 385 600 квадратных метров. Этот показатель увеличился в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщили в пресс-службе Бурятстата.



На собственные и заёмные средства жители республики возвели 2471 частный дом на 251 100 «квадратах». Это 65,1% от общего объёма. Четверть (62 700 кв. м) находятся на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – в СНТ и ДНТ.

Основная доля (55,4%) введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов лидируют пригородные Иволгинский (15,2%) и Тарбагатайский (9,9%), а также Заиграевский (3,7%) и Кабанский (3%).
строительство жилье Бурятстат

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцев в Новый год раздражают фейерверки, выпивохи и цены на такси
Улан-удэнцев в Новый год раздражают фейерверки, выпивохи и цены на такси
Общество, 22.12.2023
Работающие горожане рассказали, что их больше всего бесит в праздничную ночь
В Бурятии жителей района возмутило повторное подорожание проезда
В Бурятии жителей района возмутило повторное подорожание проезда
Общество, 22.12.2023
Цену на него повысили уже во второй раз за четыре месяца
Районы вокруг Улан-Удэ продолжают обрастать частными домами
Районы вокруг Улан-Удэ продолжают обрастать частными домами
Общество, 22.12.2023
С начала года в республике появилось более 2400 таких жилых построек

В Бурятии лесники плетут маскировочные сети для своих коллег на СВО
В Бурятии лесники плетут маскировочные сети для своих коллег на СВО
Общество, 22.12.2023
В зоне спецоперации находятся шесть лесников из республики
Депутат Госдумы рассказал, почему в Бурятии насчитали столько пьяниц
Депутат Госдумы рассказал, почему в Бурятии насчитали столько пьяниц
Общество, 22.12.2023
Он объяснил лидерство республики в «пьяном» рейтинге
В Улан-Удэ установили надувных Дедушку Мороза и Снегурочку
В Улан-Удэ установили надувных Дедушку Мороза и Снегурочку
Общество, 22.12.2023
Фигуры стоят возле Селенгинского моста
В замерзающую школу в райцентре Бурятии нагрянули с проверкой
В замерзающую школу в райцентре Бурятии нагрянули с проверкой
Общество, 22.12.2023
Спасать детей от холода решили с помощью тепловой пушки
В улан-удэнском роддоме назвали вес самого крупного младенца с начала года
В улан-удэнском роддоме назвали вес самого крупного младенца с начала года
Общество, 22.12.2023
Самой маленькой же оказалась 400-граммовая девочка
Жителям Бурятии советуют не есть прошлогодние салаты
Жителям Бурятии советуют не есть прошлогодние салаты
Общество, 22.12.2023
Перед Новым годом Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как избежать отравления
Участники СВО из Бурятии получили умных помощников
Участники СВО из Бурятии получили умных помощников
Общество, 22.12.2023
Они нужны для социальной адаптации людям, потерявшим зрение
В Бурятии любителя «травки» лишили водительских прав
В Бурятии любителя «травки» лишили водительских прав
Общество, 22.12.2023
Молодой человек состоит на учёте в наркодиспансере
В Бурятии сельчане уже год обходятся без уличного освещения
В Бурятии сельчане уже год обходятся без уличного освещения
Общество, 22.12.2023
Они даже пригрозили дойти до главы республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^