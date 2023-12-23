В Бурятии стартовал конкурс юных исследователей окружающей среды

Заявки принимаются по 15 января включительно



В Бурятии стартовал региональный этап всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды имени Б.В. Всесвятского.



- Цель конкурса – выявление и развитие у обучающихся интереса и способностей к проектной, научно-исследовательской, инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности, направленной на изучение естественных и инженерных наук, повышение естественнонаучной грамотности, формирование экологически ответственного мировоззрения, личностную самореализацию и профессиональное самоопределение школьников, - сообщает ресурсный эколого-биологический центр РБ.



В конкурсе участвуют обучающиеся в возрасте от 10 до 18 лет, выполнившие исследовательскую или проектную работу в области фундаментальной, прикладной науки или технического творчества. Допускается индивидуальное и коллективное (не более трёх человек) участие в соответствии с выбранной номинацией.

Для обучающихся в возрасте от 10 до 13 лет:

- «Юные исследователи», учебные исследования или проектные работы, соответствующие тематическим направлениям номинаций.

Для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет:

- Зоология: «Зоология и экология позвоночных животных», «Зоология и экология беспозвоночных животных», «Экспериментальная зоология»;

- Ботаника: «Ботаника и экология растений», «Микология, лихенология, альгология»;

- «Человек и его здоровье»;

- Экология: «Ландшафтная экология и почвоведение», «Экологический мониторинг», «Обращение с отходами»;

- Науки о земле: «Палеонтология, минералогия и петрография», «Геоинформатика»;

- Биология: «Прикладная клеточная биология, биотехнология, генетика и селекция», «Клеточная биология, генетика».



Региональный этап в Бурятии проводится по 19 января 2024 года. Для участия необходимо в срок до 15 января 2024 года включительно отправить на электронную почту uios-2030rebc@mail.ru анкету-заявку участника, файл с исследовательской работой, презентацию исследовательской работы и согласие на обработку персональных данных.



Защита работ на региональном этапе состоится 19 января 2024 года в Восточно-Сибирском государственном институте культуры по номинациям. Регистрация с 9:00 до 10:00.



Возрастное ограничение: 6+.

