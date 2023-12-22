Улан-удэнцев в Новый год раздражают фейерверки, выпивохи и цены на такси



В преддверии Нового года представители сервиса SuperJob устроили опрос и узнали, что больше всего раздражает в разгар праздника жителей бурятской столицы. Большинство (19%), как выяснилось – фейерверки, петарды и шум от них, не смолкающий до самого утра, а 12% не устраивает, что в ночь на 1 января по телевизору показывают одно и то же. Примерно столько же наших земляков испытывают дискомфорт, когда рядом много нетрезвых людей.



Ещё 5% улан-удэнцев не нравится, что обильное застолье приводит к перееданию, по 3% страдают от недосыпа и грустят оттого, что новогодняя ночь быстро проходит, 2% не переносят вынужденное одиночество и один из ста опрошенных вообще не понимает всего этого праздничного ажиотажа.



Среди других раздражающих факторов, которые портят настроение в Новый год – цены на такси, несмолкающие телефонные звонки, большие расходы, незваные гости, мытьё посуды, плохая погода, плохое настроение, неудавшийся салат, разговоры о работе за столом, суета и родственники.





28% горожан в новогоднюю ночь вообще всё нравится. Женщины чаще всего высказывают недовольство из-за обилия еды и шума от фейерверков, мужчины – из-за телевизионных программ и пьяниц.

