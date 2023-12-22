22 декабря

21 декабря

Популярное

Улан-удэнцев в Новый год раздражают фейерверки, выпивохи и цены на такси

Улан-удэнцев в Новый год раздражают фейерверки, выпивохи и цены на такси
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работающие горожане рассказали, что их больше всего бесит в праздничную ночь

В преддверии Нового года представители сервиса SuperJob устроили опрос и узнали, что больше всего раздражает в разгар праздника жителей бурятской столицы. Большинство (19%), как выяснилось – фейерверки, петарды и шум от них, не смолкающий до самого утра, а 12% не устраивает, что в ночь на 1 января по телевизору показывают одно и то же. Примерно столько же наших земляков испытывают дискомфорт, когда рядом много нетрезвых людей.

Ещё 5% улан-удэнцев не нравится, что обильное застолье приводит к перееданию, по 3% страдают от недосыпа и грустят оттого, что новогодняя ночь быстро проходит, 2% не переносят вынужденное одиночество и один из ста опрошенных вообще не понимает всего этого праздничного ажиотажа.

Среди других раздражающих факторов, которые портят настроение в Новый год – цены на такси, несмолкающие телефонные звонки, большие расходы, незваные гости, мытьё посуды, плохая погода, плохое настроение, неудавшийся салат, разговоры о работе за столом, суета и родственники.  

28% горожан в новогоднюю ночь вообще всё нравится. Женщины чаще всего высказывают недовольство из-за обилия еды и шума от фейерверков, мужчины –  из-за телевизионных программ и пьяниц. 
Новый год праздник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцев в Новый год раздражают фейерверки, выпивохи и цены на такси
Улан-удэнцев в Новый год раздражают фейерверки, выпивохи и цены на такси
Общество, 22.12.2023
Работающие горожане рассказали, что их больше всего бесит в праздничную ночь
В Бурятии жителей района возмутило повторное подорожание проезда
В Бурятии жителей района возмутило повторное подорожание проезда
Общество, 22.12.2023
Цену на него повысили уже во второй раз за четыре месяца
Районы вокруг Улан-Удэ продолжают обрастать частными домами
Районы вокруг Улан-Удэ продолжают обрастать частными домами
Общество, 22.12.2023
С начала года в республике появилось более 2400 таких жилых построек

В Бурятии лесники плетут маскировочные сети для своих коллег на СВО
В Бурятии лесники плетут маскировочные сети для своих коллег на СВО
Общество, 22.12.2023
В зоне спецоперации находятся шесть лесников из республики
Депутат Госдумы рассказал, почему в Бурятии насчитали столько пьяниц
Депутат Госдумы рассказал, почему в Бурятии насчитали столько пьяниц
Общество, 22.12.2023
Он объяснил лидерство республики в «пьяном» рейтинге
В Улан-Удэ установили надувных Дедушку Мороза и Снегурочку
В Улан-Удэ установили надувных Дедушку Мороза и Снегурочку
Общество, 22.12.2023
Фигуры стоят возле Селенгинского моста
В замерзающую школу в райцентре Бурятии нагрянули с проверкой
В замерзающую школу в райцентре Бурятии нагрянули с проверкой
Общество, 22.12.2023
Спасать детей от холода решили с помощью тепловой пушки
В улан-удэнском роддоме назвали вес самого крупного младенца с начала года
В улан-удэнском роддоме назвали вес самого крупного младенца с начала года
Общество, 22.12.2023
Самой маленькой же оказалась 400-граммовая девочка
Жителям Бурятии советуют не есть прошлогодние салаты
Жителям Бурятии советуют не есть прошлогодние салаты
Общество, 22.12.2023
Перед Новым годом Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как избежать отравления
Участники СВО из Бурятии получили умных помощников
Участники СВО из Бурятии получили умных помощников
Общество, 22.12.2023
Они нужны для социальной адаптации людям, потерявшим зрение
В Бурятии любителя «травки» лишили водительских прав
В Бурятии любителя «травки» лишили водительских прав
Общество, 22.12.2023
Молодой человек состоит на учёте в наркодиспансере
В Бурятии сельчане уже год обходятся без уличного освещения
В Бурятии сельчане уже год обходятся без уличного освещения
Общество, 22.12.2023
Они даже пригрозили дойти до главы республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^