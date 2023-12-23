В областной центр приедут спортсмены из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Монголии
Открытый всероссийский турнир по дзюдо памяти заслуженного работника физической культуры РФ Альфрита Сахиуллина пройдёт 24 декабря в Иркутске. Планируется, что участие в соревнованиях в спортивном комплексе «Байкал-Арена» примут более 150 спортсменов из десяти регионов страны, а также команды из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Монголии.
Юниоры 2004-2006 годов рождения разыграют медали в семи весовых категориях, юниорки – в трёх весовых категориях.
Торжественное открытие соревнований состоится в 12:00 часов 24 декабря. Начало поединков в 10:00, награждение победителей и призёров в 18:00. Вход для зрителей будет свободным.
- После окончания открытых всероссийских соревнований все команды останутся на трёхдневные сборы в Иркутске и проведут совместные тренировки, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение: 6+.
Иркутск примет международный турнир по дзюдо
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