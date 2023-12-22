В Бурятии проведут региональный этап всероссийского экоэтноконкурса

Он состоится в виде конференции в январе 2024 года в Улан-Удэ



В Бурятии начался приём работ на региональный этап всероссийского конкурса «Отечество: история, культура, природа, этнос».



- Цель конкурса – патриотическое воспитание детей и молодёжи, удовлетворение их индивидуальных и коллективных потребностей в интеллектуальном и духовно-нравственном развитии через вовлечение обучающихся в туристско-краеведческую и экологическую деятельность по изучению, сохранению и популяризации исторического, природного и культурного наследия своего края, национальных традиций народов России, - сообщает ресурсный эколого-биологический центр РБ.



Конкурс проводится по тематическому направлению «Природное наследие». Выделены следующие номинации:

- для обучающихся в возрасте от 10 до 14 лет - «Экотрадиции»;

- для обучающихся в возрасте от 10 до 18 лет - «Этно-фенология»;

- для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет: «Природа и этнос», «Культурный код в природе», «Экогид» и «Экожурналистика».



Региональный этап конкурса проводится в виде очной конференции 19 января 2024 года с 10:00 в Восточно-Сибирском государственном институте культуры. Для участия в конкурсе необходимо до 15 января 2024 года выслать анкету-заявку участника и конкурсные материалы на электронную почту: konkursotehestvo@mail.ru.



Работы участников, ставшие победителями в каждой номинации, проходят в федеральный заочный этап конкурса. Участники, прошедшие в финал конкурса, участвуют в очном этапе.



Возрастное ограничение: 6+.

