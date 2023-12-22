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В улан-удэнском роддоме назвали вес самого крупного младенца с начала года

В улан-удэнском роддоме назвали вес самого крупного младенца с начала года
Общество, 
Самой маленькой же оказалась 400-граммовая девочка

За 11 месяцев 2023 года в республиканском перинатальном центре Улан-Удэ появились на свет 4422 малышей: 2291 мальчиков, 2131 девочек. В том числе родилось 86 двоен.

Самым большим малышом оказался мальчик, который родился 8 апреля: вес 5 490 и рост 58 см. Самой маленькой родилась девочка 29 августа весом 410 г и ростом 24 см.

- Одно из значимых событий этого года — возобновление работы гинекологического отделения, которое почти три года здание работало в режиме ковидного стационара. Здесь специалисты оказывают помощь женщинам с заболеваниями органов репродуктивной системы в стационарных условиях. За 2023 год специалисты отделения оказали медицинскую помощь 7616 женщинам и провели 3424 операций, - сообщили в роддоме.

Специалисты отделения охраны репродуктивного здоровья провели 110 исследований проходимости маточных труб по медполисам. Также подготовили 475 супружеских пар на базовую программу ЭКО и криоперенос.

В июне этого года свой приём начала главный внештатный детский гинеколог Аюна Дамдинова. За шесть месяцев работы она провела 1,5 тысячи приёмов девочек. Кроме этого, она проводит лекции по половому воспитанию и сохранению репродуктивного здоровья для школьников, студентов, их родителей и педагогов.

новорожденные

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