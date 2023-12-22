Жителям Бурятии советуют не есть прошлогодние салаты

Перед Новым годом Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как избежать отравления



Управление Роспотребнадзора по Бурятии предупредило жителей о риске отравления во время новогодних праздников. Это может произойти на корпоративе или дома от залежавшихся салатов.



- Руководителям предприятий общественного питания при обслуживании банкетов, корпоративных вечеров и т.д. рекомендуется особое внимание уделить вопросам безопасности пищевой продукции, включающих в себя: соблюдение сроков хранения продукции, температурного режима хранения и обработки пищевой продукции, в том числе скоропортящейся: мясной, молочной, кремовых кондитерских изделий; соблюдение технологии изготовления кулинарных блюд, в том числе салатов и продукции из мяса птицы, - подчеркнули в управлении.



В ведомстве добавили, что не менее важно соблюдать правила профилактики дома. Ведь при нарушении сроков годности и условий хранения продукты портятся, становясь средой для возбудителей кишечных инфекций,.



Прежде всего к таким продуктам относятся:



- многокомпонентные заправленные салаты;

- кондитерские изделия с кремом;

- блюда из рубленого мяса (рулеты, паштеты);

- заливные блюда, в том числе студень, холодец;

- домашние морсы и другие блюда, не подвергнутые повторной тепловой обработке после их хранения.



Особенно внимательно стоит отнестись к приготовлению блюд, в состав которых входит мясо птицы, яйца.



- Во время приготовления пищи в домашних условиях соблюдайте правила личной гигиены, тщательно промывайте сырые продукты (мясо, рыбу, овощи, фрукты); салаты, изделия из рубленного мяса, студень готовьте с учётом последующего соблюдения срока их хранения, не более 12 часов при температуре +2-+6℃. Не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня; избегайте длительных застолий, не злоупотребляйте алкоголем, - отметили в управлении Роспотребнадзора.



Не стоит браться за готовку еды, если вы заболели и появились признаки инфекционных заболеваний: температура, расстройство стула, тошнота, боль в животе и пр. Самолечением заниматься не нужно, следует обратиться за помощью к медикам.





