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Жителям Бурятии советуют не есть прошлогодние салаты

Жителям Бурятии советуют не есть прошлогодние салаты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Перед Новым годом Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как избежать отравления

Управление Роспотребнадзора по Бурятии предупредило жителей о риске отравления во время новогодних праздников. Это может произойти на корпоративе или дома от залежавшихся салатов.

- Руководителям предприятий общественного питания при обслуживании банкетов, корпоративных вечеров и т.д. рекомендуется особое внимание уделить вопросам безопасности пищевой продукции, включающих в себя: соблюдение сроков хранения продукции, температурного режима хранения и обработки пищевой продукции, в том числе скоропортящейся: мясной, молочной, кремовых кондитерских изделий; соблюдение технологии изготовления кулинарных блюд, в том числе салатов и продукции из мяса птицы, - подчеркнули в управлении.

В ведомстве добавили, что не менее важно соблюдать правила профилактики дома. Ведь при нарушении сроков годности и условий хранения продукты портятся, становясь средой для возбудителей кишечных инфекций,.

Прежде всего к таким продуктам относятся:

- многокомпонентные заправленные салаты;
- кондитерские изделия с кремом;
- блюда из рубленого мяса (рулеты, паштеты);
- заливные блюда, в том числе студень, холодец;
- домашние морсы и другие блюда, не подвергнутые повторной тепловой обработке после их хранения.

Особенно внимательно стоит отнестись к приготовлению блюд, в состав которых входит мясо птицы, яйца.

- Во время приготовления пищи в домашних условиях соблюдайте правила личной гигиены, тщательно промывайте сырые продукты (мясо, рыбу, овощи, фрукты); салаты, изделия из рубленного мяса, студень готовьте с учётом последующего соблюдения срока их хранения, не более 12 часов при температуре +2-+6℃. Не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня; избегайте длительных застолий, не злоупотребляйте алкоголем, - отметили в управлении Роспотребнадзора.

Не стоит браться за готовку еды, если вы заболели и появились признаки инфекционных заболеваний: температура, расстройство стула, тошнота, боль в животе и пр. Самолечением заниматься не нужно, следует обратиться за помощью к медикам.


Роспотребнадзор

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