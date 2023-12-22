Депутат Госдумы рассказал, почему в Бурятии насчитали столько пьяниц









А его коллега Николай Будуев, который представляет в нижней палате российского парламента интересы республики, дал своё объяснение лидерству малой родины в этом рейтинге. В уходящем 2023 году самыми «пьющими» российскими регионами стали Бурятия, Чукотский автономный округ, Курганская и Сахалинская области и Алтай. Таковы данные очередного национального рейтинга трезвости субъектов РФ. Ими ранее поделился с ТАСС руководитель общественного движения «Трезвая Россия», депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.А его коллега Николай Будуев, который представляет в нижней палате российского парламента интересы республики, дал своё объяснение лидерству малой родины в этом рейтинге.



- С возмущением обсуждали с однокурсниками его результаты. Как могло получиться, что Бурятия – цитадель морали и нравственности – оказалась на вершине «пьяного рейтинга»? Пока не вспомнили, что у нас количество проданного алкоголя на душу населения, на которое ориентируются составители, резко отличается от количества реально выпитого. Все мы «брызгаем», «капаем», «сэржимим». И это минимум пятая часть купленного спиртного, – написал госдумовец на своей странице во «ВКонтакте».