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Депутат Госдумы рассказал, почему в Бурятии насчитали столько пьяниц

Депутат Госдумы рассказал, почему в Бурятии насчитали столько пьяниц
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Он объяснил лидерство республики в «пьяном» рейтинге

В уходящем 2023 году самыми «пьющими» российскими регионами стали Бурятия, Чукотский автономный округ, Курганская и Сахалинская области и Алтай. Таковы данные очередного национального рейтинга трезвости субъектов РФ. Ими ранее поделился с ТАСС руководитель общественного движения «Трезвая Россия», депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.

А его коллега Николай Будуев, который представляет в нижней палате российского парламента интересы республики, дал своё объяснение лидерству малой родины в этом рейтинге.

- С возмущением обсуждали с однокурсниками его результаты. Как могло получиться, что Бурятия – цитадель морали и нравственности – оказалась на вершине «пьяного рейтинга»? Пока не вспомнили, что у нас количество проданного алкоголя на душу населения, на которое ориентируются составители, резко отличается от количества реально выпитого. Все мы «брызгаем», «капаем», «сэржимим». И это минимум пятая часть купленного спиртного, – написал госдумовец на своей странице во «ВКонтакте».

В республике есть традиция бурханить в святых местах и по пути к Байкалу. Можно бросить там монетку или разбрызгать спиртное, молоко либо воду на четыре стороны света. Это своего рода подношение местным духам, чтобы задобрить их и попросить удачи в дороге. Это и имел в виду Будуев, комментируя результаты исследования. Кстати, в рейтинге ЗОЖ Бурятия занимает не очень-то почётное 71 место.
алкоголь рейтинг Госдума

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