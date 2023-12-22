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В Бурятии любителя «травки» лишили водительских прав

В Бурятии любителя «травки» лишили водительских прав
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек состоит на учёте в наркодиспансере

26-летнего жителя Бичурского района Бурятии через суд лишили водительских прав.

Выяснилось, что имеющий водительское удостоверение сельчанин состоит на учёте в республиканском наркологическом диспансере с диагнозом, связанным с употреблением каннабиноидов. Однако по закону с таким заболеванием управлять транспортом нельзя.

В суд был направлен иск о прекращении права мужчины на управление транспортным средством. Бичурский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
водительские удостоверения

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