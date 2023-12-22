На севере Бурятии открыли резиденцию Деда Мороза

Общество, Фото: администрация Северо-Байкальского района

Она появилась в Северо-Байкальском районе



20 декабря в Нижнеангарске открылась резиденция Деда Мороза для ребят Северо-Байкальского района Бурятии. Она находится на территории районной библиотеки. Детишек радушно встретили Дед Мороз и Снегурочка, кролик, дракон, мишка-топтыжка и другие сказочные герои.



- Первым гостям резиденции понравилось всё, начиная от встречи в воротах и заканчивая весёлым хороводом вокруг лесной красавицы. Было проведено много игр, - сообщили в администрации Северо-Байкальского района.



- В резиденции Деда Мороза создана волшебная новогодняя атмосфера. Специалисты культуры приложили все усилия, чтобы у детей была возможность окунуться в сказку. К тому же каждого ребёнка ждёт сладкий подарок от Дедушки Мороза. И все это ради того, чтобы наши дети верили в новогодние чудеса, - благодарят родители, присутствующих на празднике детей.



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