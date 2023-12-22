На улице -33
В Улан-Удэ из-за морозов отменили очные занятия второй смены начальной школы. По данным Бурятского гидрометцентра, в 11:00 в столице Бурятии было -33 градуса.
- Занятия второй смены для 1-4 классов переносятся в дистанционный формат в связи температурой воздуха, - сообщили в комитете по образованию города.
Здесь напомнили, что родители могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребёнок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни. Главное – поставить классного руководителя в известность.
Занятия у младшеклассников, учащихся с первой смены, сегодня также отменили, они проводились в дистанционном формате. По официальным данным, утром было 34 градуса мороза, хотя горожане сообщают, что температура опускалась до -37 и ниже.
В Улан-Удэ учеников 1-4 классов второй смены отправили на дистант
Общество, Фото:
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