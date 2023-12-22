Также дети могли голосовать за манула и даурского журавля
Оленёнок Гуранёнок стал детским новогодним символом в Забайкальском крае, его выбрали через голосование. Об этом порталу «Культуре 75» 20 декабря сообщили в Забайкальской детско-юношеской библиотеке имени Георгия Граубина.
За символ голосовали дети не старше 16 лет на странице библиотеки в социальной сети. Выбрать можно было между оленёнком Гуранёнком, котёнком Манулом и Даурским журавликом.
Победивший символ набрал 320 голосов, Манул занял второе место с 244 голосами, а за журавлика проголосовали 38 человек.
Изображение Гуранёнка в дальнейшем будут использовать как официальный детский символ на баннерах, пригласительных билетах на детские утренники, а также на новогодних поделках и рисунках.
В Забайкалье детским новогодним символом стал Гуранёнок
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