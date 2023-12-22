Родители назвали дочь Кариной
21 декабря в Кабанском районе Бурятии зарегистрировано рождение 400-го новорождённого. Радостное событие случилось в большой семье Натальи Аркадьевны и Павла Юрьевича. У родителей родилась четвёртая по счёту дочь и шестой ребёнок в семье. Девочку назвали Кариной.
Специалисты Кабанского районного отдела поздравили отца и мать с радостным событием, вручили свидетельство о рождении дочери с пожеланием расти здоровой, активной, жизнерадостной и счастливой. Также родителям пожелали сил и терпения, любви в воспитании детей, сообщает Кабанский районный отдел ЗАГС.
В Кабанском районе Бурятии родился 400-й новорождённый
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