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В Бурятии выявили отставание от сроков при строительстве дома для сирот

В Бурятии выявили отставание от сроков при строительстве дома для сирот
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
После прокурорского вмешательства на объекте увеличили число рабочих

Прокуратура Мухоршибирского района проконтролировала возведение многоквартирного жилого дома в селе Мухоршибирь для детей-сирот.

- Установлено, что строительная организация, с которой Ипотечной корпорацией Бурятии заключён договор, допустила отставание от сроков выполнения отдельных работ по благоустройству и отделке фасада здания, предусмотренных календарным планом строительства на сентябрь-октябрь 2023 года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Директор фирмы-генподрядчика получил прокурорское представление. После этого количество работников на объекте увеличили, а работы по благоустройству завершили.

Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

Завершение строительства жилого дома находится на контроле прокуратуры района.

прокуратура строительство

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