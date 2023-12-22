После прокурорского вмешательства на объекте увеличили число рабочих
Прокуратура Мухоршибирского района проконтролировала возведение многоквартирного жилого дома в селе Мухоршибирь для детей-сирот.
- Установлено, что строительная организация, с которой Ипотечной корпорацией Бурятии заключён договор, допустила отставание от сроков выполнения отдельных работ по благоустройству и отделке фасада здания, предусмотренных календарным планом строительства на сентябрь-октябрь 2023 года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Директор фирмы-генподрядчика получил прокурорское представление. После этого количество работников на объекте увеличили, а работы по благоустройству завершили.
Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.
Завершение строительства жилого дома находится на контроле прокуратуры района.
В Бурятии выявили отставание от сроков при строительстве дома для сирот
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