В Бурятии выявили отставание от сроков при строительстве дома для сирот

Общество, Фото: прокуратура Бурятии

После прокурорского вмешательства на объекте увеличили число рабочих



Прокуратура Мухоршибирского района проконтролировала возведение многоквартирного жилого дома в селе Мухоршибирь для детей-сирот.



- Установлено, что строительная организация, с которой Ипотечной корпорацией Бурятии заключён договор, допустила отставание от сроков выполнения отдельных работ по благоустройству и отделке фасада здания, предусмотренных календарным планом строительства на сентябрь-октябрь 2023 года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Директор фирмы-генподрядчика получил прокурорское представление. После этого количество работников на объекте увеличили, а работы по благоустройству завершили.



Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.



Завершение строительства жилого дома находится на контроле прокуратуры района.



